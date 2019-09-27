Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تعرب عن أسفها لاتهام الجيش السوري باستخدام الكيماوي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعربت روسيا عن أسفها لإصدار الولايات المتحدة بيانا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية بمحافظة اللاذقية في مايو قبل "انتهاء" الأمم المتحدة من تحقيقها.

ونقلت شبكة "سبوتنك" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله إن "التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في جميع حالات استخدام ما يسمى بالأسلحة الكيماوية والمواد الكيميائية في سوريا، بما في ذلك هذه الحالة، لا يزال جاري، ونحن نأسف لأن الشركاء الأميركيين قد أصدروا هذا البيان من جانب واحد".

وأضاف: "بشكل عام، يبدو لنا غريبا كونه عند حدوث تغيرات إيجابية مهمة في سوريا، خاصة في العملية السياسية، كما حدث هذه الأيام، تظهر مثل هذه البيانات التي من شأنها أن تعرقل تحسين الوضع في سوريا ككل ونجاح العملية السياسية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عمرو سعد يتحدث لأول مرة عن أبنائه ودخولهم مجال التمثيل.. فيديو

فضيحة جديدة.. الجماعة الإرهابية تتنصل من الدعوة للتظاهر.. فيديو

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

سفير مصر السابق بـ أنقرة يكشف سبب تصريحات أردوغان المستفزة ضد القاهرة

تركي آل الشيخ يستعين بالمدير الفني لنادي ألميريا واليوتيوبر المصري لهذا السبب

أضخم ميزانية اتعملت.. محمد رمضان يكشف كواليس فيلم "مو" الجديد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة