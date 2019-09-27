روسيا تعرب عن أسفها لاتهام الجيش السوري باستخدام الكيماوي

أعربت روسيا عن أسفها لإصدار الولايات المتحدة بيانا اتهمت فيه القوات الحكومية السورية باستخدام أسلحة كيماوية بمحافظة اللاذقية في مايو قبل "انتهاء" الأمم المتحدة من تحقيقها.



ونقلت شبكة "سبوتنك" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله إن "التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في جميع حالات استخدام ما يسمى بالأسلحة الكيماوية والمواد الكيميائية في سوريا، بما في ذلك هذه الحالة، لا يزال جاري، ونحن نأسف لأن الشركاء الأميركيين قد أصدروا هذا البيان من جانب واحد".



وأضاف: "بشكل عام، يبدو لنا غريبا كونه عند حدوث تغيرات إيجابية مهمة في سوريا، خاصة في العملية السياسية، كما حدث هذه الأيام، تظهر مثل هذه البيانات التي من شأنها أن تعرقل تحسين الوضع في سوريا ككل ونجاح العملية السياسية".



