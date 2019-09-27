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أخبار العالم

البنتاجون ينشر معدات وقوات عسكرية في السعودية بعد هجوم أرامكو.. وأبو مازن يعلن موعد الانتخابات العامة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:45 ص
صحف الكويت
صحف الكويت
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أحمد قاسم
السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع
وزير الخارجية السعودي: إيران وراء هجمات أرامكو
عباس يحذر أمام الأمم المتحدة إسرائيل من ضم أراض فلسطينية
الإليزيه: الاثنين يوم حداد وطني بعد وفاة شيراك
الصين: مستعدون لشراء مزيد من المنتجات الأميركية
رئيس برلمان بريطانيا: لا انتخابات قبل نهاية أكتوبر


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمر بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث ، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، مشيرًا إلى أن النيابة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم ، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات ، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت "الراي" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع شخصيات مؤثرة داخل المجتمع الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، مشددًا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا.

وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عزمها إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونظام ثاد ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية، مشيرةً إلى أن الوزارة خصصت عتادا إضافيا استعدادا لأوامر بنشره.

وأبرزت "الأنباء" كلمة وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب موقف تاريخي تجاه استهداف المنشآت النفطية في السعودية، معتبرًا هجمات آرامكو بأنها تهديد لأمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وأن السعودية تعلم أن إيران هي من نفذت الهجوم.

وذكرت "الوطن" أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر كشف أن فريقا دوليا سيحقق في الهجمات على أرامكو، مضيفًا أن الفريق مؤلف من ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والسعودية والأمم المتحدة.

ونقلت "القبس" عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قوله، إنه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو على ضم جزء من الضفّة الغربية المحتلة، مضيفًا أنه سيُعلن فور عودته من نيويورك موعد إجراء الانتخابات العامّة في الضفّة وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأنّه "سيُحمّل أيّ جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدّد، المسئولية الكاملة".

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن فرنسا أعلنت يوم الإثنين المقبل، يوم حداد وطني بعد وفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يقام قداس لشيراك في كنيسة سان سولبيس ظهر الإثنين المقبل.

وقالت "الراي" إن تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران انتهكت مجددًا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، وتعتزم تنصيب المزيد من هذه الأجهزة.

ونقلت "الوطن" عن المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك، قوله إن الموقف الأوروبي الحالي الموحد بشأن إيران، يمثل هزيمة دبلوماسية لطهران قاائلا: "توحد الشركاء الأوروبيين في إدانة إيران تطور مهم، لا سيما عقب مطالبتهم باتفاق نووي جديد مع طهران يسد الثغرات والعيوب التي كانت موجودة في القديم، ودعوة النظام الإيراني للقبول بخوض مفاوضات، وتقديم تنازلات تمتد لبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية".

وأفادت "الأنباء" بأن وزير الخارجية الصيني أعلن أن بلاده مستعدة لشراء مزيد من المنتجات الأميركية وإن محادثات التجارة ستفرز نتائج إذا أخذ كلا الجانبين "مزيدا من الخطوات الصادقة" لإظهار حسن النية والحد من "التصريحات الباعثة على التشاؤم".

وكشفت "القبس" أن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، الخميس، إن القواعد التنظيمية القائمة لا تسمح بإجراء انتخابات عامة قبل الموعد المقرر لانسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل.
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