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رياضة

مرتضى منصور: مصلحة النادي هي هدفي الأول ولا يعنيني سواها

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق مؤكدا أن مصلحة النادي هي هدفه الأول ولا يعنيه سواها.

وأكد منصور في تصريحات لقناة " الحدث اليوم " أنه فور تسلمه ادارة النادي علم برغبة ممدوح عباس رئيس النادي السابق في بناء حديقة حيث رحب بالأمر و ساعده في بناء الحديقة .

وأضاف أن من يريد خدمة ومصلحة النادي فهو سيدعمه بشدة مهما كان اسمه أو شخصه.

وتابع مرتضي منصور أن الدكتور كمال درويش و على الرغم من منافسته له في الانتخابات فإن النادي يمتلك صالة رائعه باسمه قائلا :" اي حد حيبني طوبه في النادي أنا معاه ".
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