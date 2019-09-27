مرتضى منصور: مصلحة النادي هي هدفي الأول ولا يعنيني سواها

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق مؤكدا أن مصلحة النادي هي هدفه الأول ولا يعنيه سواها.



وأكد منصور في تصريحات لقناة " الحدث اليوم " أنه فور تسلمه ادارة النادي علم برغبة ممدوح عباس رئيس النادي السابق في بناء حديقة حيث رحب بالأمر و ساعده في بناء الحديقة .



وأضاف أن من يريد خدمة ومصلحة النادي فهو سيدعمه بشدة مهما كان اسمه أو شخصه.



وتابع مرتضي منصور أن الدكتور كمال درويش و على الرغم من منافسته له في الانتخابات فإن النادي يمتلك صالة رائعه باسمه قائلا :" اي حد حيبني طوبه في النادي أنا معاه ".