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منوعات

لحظة انهيار مئذنة مسجد في تركيا.. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
زلزال تركيا.. انهيار
زلزال تركيا.. انهيار مسجدين
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عزة عاطف
هز زلزال عنيف قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر مدينة إسطنبول التركية أمس الخميس مما ترك آثارًا مدمرة على المباني والشوارع، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة وتسبب في خروج السكان من المباني إلى الشارع.

وقد أثارت الهزة العنيفة للزلزال رعب وفزع السكان، مما نتج عنه سقوط قمة مئذنة أحد المساجد الشهيرة بمنطقة «أفجيالار» اسطنبول.

رصدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مركز الزلزال في بحر مرمرة بالقرب منطقة سيليفري وفقًا ليورونيوز.

وقد شعر السكان جميعًا بالزلزال المفزع وتم تصوير سقوط المئذنة أثناء وقوعها، وقد أكدت السلطات أن الزلزال لم يسفر عن أي وفيات، بينما صرح مركز تنسيق الكوارث في البلدية إن مئذنة أخرى انهارت في منطقة ساريير بالمدينة.
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