موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

تنطلق عصر اليوم مباراة فريق الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي الليبي في اطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .



وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا و تذاع عبر قناة أبو ظبي .



ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويقام اللقاء في تونس وليس في ليبيا نظرا للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد هناك.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم علي ملعب الإسماعيلية، كان قد انتهي بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.