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رياضة

بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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ياسمين تيسير
جماهير الكرة على موعد مع مشاهدة مباراة الاسماعيلي و أهلي بنغازي اليوم الجمعة في البطولة العربية، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي بث مباشر، حيث يوفر صدى البلد رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي

بث مباشر مباراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي في البطولة العربية

تنطلق عصر اليوم مباراة فريق الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي الليبي في اطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

موعد مباراة الاسماعيلي و أهلي بن غازي في البطولة العربية

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا و تذاع عبر قناة أبو ظبي .

ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويقام اللقاء في تونس وليس في ليبيا نظرا للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد هناك.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين الذي أقيم علي ملعب الإسماعيلية، كان قد انتهي بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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