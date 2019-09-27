بفستان مكشوف الأكتاف.. لقاء الخميسي و بشرى تشعلان مهرجان الجونة.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها مع الفنانة بشرى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وظهرت الفنانة لقاء الخميسى بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف بينما ظهرت بشرى بفستان أسود.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
وظهرت الفنانة لقاء الخميسى بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف بينما ظهرت بشرى بفستان أسود.
وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.