بفستان مكشوف الأكتاف.. لقاء الخميسي و بشرى تشعلان مهرجان الجونة.. شاهد

نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها مع الفنانة بشرى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وظهرت الفنانة لقاء الخميسى بفستان ذهبي مكشوف الأكتاف بينما ظهرت بشرى بفستان أسود.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس ١٩ / ٩ ، فى حضور سينمائي مصري عربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.