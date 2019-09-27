اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الجمعة الموافق 27 -9-2019، ومن أبرزها:
- احذر يا أهلي.. تاريخ كارثي لحكم مباراة الإياب أمام كانو سبورت
- احذر يا أهلي.. تاريخ كارثي لحكم مباراة الإياب أمام كانو سبورت
أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.
خالد بيومي يفتح النار على مدرب العربي الكويتي عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري
خالد بيومي يفتح النار على مدرب العربي الكويتي عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري
علق خالد بيومى المحلل الرياضي، على خسارة فريق العربى الكويتى أمام الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية، والخروج من دور الـ 32 للبطولة والخسارة بهدفين نظيفين في مباراة العودة.
-صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني
-صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بداعى الإصابة، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر المقبل، فى الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
-سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن دعوة هنا جودة له.. فيديو
-محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي
-سيف زاهر يوجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن دعوة هنا جودة له.. فيديو
-محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي
وجه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي رسالة لـ جماهير الفريق والتي ستتواجد في مدرجات برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة مباراة فريق الأهلي أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.
-طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة
-طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة
أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي و المتوجة مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .
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