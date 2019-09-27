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منوعات

أول فيديو لرجل قتل زوجته أمام طفليه بالسيارة.. فانتقم منه القدر بهذه الطريقة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:40 ص
جريمة عنف أسري
جريمة عنف أسري
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عزة عاطف
يتسبب جرم العنف الأسري في جريمة أبشع من ذي قبلها يوميًا، فالأب الذي عانى طوال حياته من مرض نفسي بالشك والغيرة ترك اليوم طفليه الصغيرين بعقدة نفسية أبدية بعد أن قتل زوجته أمام أعينهما، وانتقم منه القدر بعدها بدقائق قليلة.

أخرجها من منزلهما المستأجر في أبوعريش بالسعودية أكثر مما جلست فيها، ففي كل يوم تتسبب شكوكه الغير متناهية وغيرته القاتلة في الشجار مع زوجته وتعنيفها، فتترك المنزل وترحل أو يطردها هو وفقًا لشهادة أحد الجيران، فكثيرًا ما سمعوا خناقاتهم التي لا تنتهي.

في هذا فجر اليوم المشئوم، نشبت مشاجرة طويلة بين الزوجين علت فيها أصواتهما، لكن الزوج الأربعيني لم يتمالك نفسه وقام بطعنها عدة طعنات متتالية بآلة حادة كان يحملها في يده، ثم ترك طفليه التي ربتهم زوجة أبيهم أمام جثتها الهامدة.

خرج الزوج المريض نفسيًا بسيارته مسرعًا إلى الطريق، وبعد دقائق قليلة ارتطم بحائط منزل مهجور ولقى حتفه، لترقد جثته إلى جانب الضحية المسكينة في نفس الليلة، وقد نشر أحد المواطنين أول لقطات لسيارة الزوج السعودي مهشمة بعد الحادثة.

ووفقًا لتحقيقات الشرطة لم يثبت حتى الآن أنه قام بقتل نفسه، رغم اعتراف شقيق الضحية بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من الزوج قبل موته بدقائق يعترف بما فعله ويوصيه فيها بأن يعتني بأبنائه الصغار جيدًا.
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