أخبار المساء .. صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات .. والنائب العام يصدر بيانا بشأن التحريض على المظاهرات

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .
شكري: مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتؤكد أهمية انعقادها في أقرب وقت
أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية مؤخرًا ، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
أبوالغيط يدعو المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات تخريب عمل وكالة "الأونروا"
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تُبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تغییر التفویض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقدیم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.
صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات بالدقهلية
تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعى وعدد من القنوات الفضائية الإخوانية بعض المقاطع، زعمت كونها تظاهرات لبعض المواطنين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .
بينهم عناصر أجنبية .. النائب العام يصدر بيانا بشأن التحريض على المظاهرات
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث ، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.
طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة
أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي و المتوجة مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .
تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ريال مدريد
عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني على تولي حسام البدري قيادة المنتخب الوطني المصري .
الأسطورة وفخر العرب.. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره.. شاهد
شارك الفنان محمد رمضان صورة للمحترف المصري محمد صلاح من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
بعد احتجازها 67 يوما .. الناقلة الإنجليزية ستينا إمبيرو تغادر إيران
أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس اليوم الجمعة جاء ذلك وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية .
البنتاجون: زيادة ضخمة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس، أن معدل انتحار جنود الجيش الأميركي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
إيران وراء هجوم أرامكو واغتيال الحريري.. تصريحات نارية لوزير خارجية السعودية بالأمم المتحدة