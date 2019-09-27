أخبار المساء .. صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات .. والنائب العام يصدر بيانا بشأن التحريض على المظاهرات





أبوالغيط يدعو المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات تخريب عمل وكالة "الأونروا"

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية مؤخرًا ، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن بالتوازي مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.





صفحات وقنوات الإخوان تنشر فيديوهات وتزعم أنها تظاهرات بالدقهلية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي للتصدي للمحاولات والمساعي التي تُبذل لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تغییر التفویض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقدیم خدماتھا لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.





تفاصيل اجتماع وفد الأهلي في ريال مدريد

أعلن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول عن قبوله تحدي هنا جودة نجمة تنس الطاولة في النادي الأهلي و المتوجة مساء أمس بلقب بطولة الجمهورية .



عقد وفد النادي الأهلي المتواجد حاليًا في أسبانيا والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.





البنتاجون: زيادة ضخمة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس اليوم الجمعة جاء ذلك وفقا لما نشرتة سبوتنيك الروسية .





قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، إن ما حدث في 14 سبتمبر من استهداف للمنشآت النفطية في السعودية يهدد أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم ويستلزم من العرب موقفًا تاريخيًا.

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .