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منوعات

فيديو لـ حكم مباراة سكران يثير الضجة على مواقع التواصل

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
حكم سكران
حكم سكران
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عزة عاطف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحكم مباراة "سكران" وهو يترنح وسط الساحة الخضراء، فيبدو أنه تناول الكثير من الخمر قبل أن يدخل إلى الملعب.

حاول الجمهور والأشخاص الذين حضروا المباراة إخراجه من الملعب لكنه رفض تمامًا وأصر على الدخول في اللعب والجري وراء الكرة المستديرة وهو يترنح يمينًا ويسارًا.

انعقدت المباراة في جمهورية التشيك، وقد علق الجمهور ساخرًا على الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بإصرار الحكم على استكمال المباراة رغم محاولة إبعاده وإخراجه من الملعب.

بصعوبة استطاع أن يحرك قدماه ليركض وراء الكرة، ناهيك عن عدم تركيزه أين تذهب الكرة ولا ماذا يفعل اللاعبون فهو بالكاد يراهم، وفي النهاية باءت كل محاولاته للتماسك بالفشل وسقط على الأرض وسط ضحك الجمهور على حاله البائس.
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