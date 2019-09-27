عاملتان في مطعم تعتديان على زبونة بالضرب المبرح .. شاهد

اجتمعت عاملتان في مطعم «بوب آيز» الأمريكي للوجبات السريعة على امرأة داخل أحد فروع المطعم الشهير، وتناوبوا الاعتداء بالضرب عليها بوحشية.



حاول أحد الأشخاص إنقاذ المرأة من بين أيديهم لكنهم لم يفلتوها، حيث يظهر في الفيديو المنشور على الديلي ميل مشهد لفتاة قد دفعت حسابها واتجهت مبتعدة عن الكاشير.



بينما تبعتها عاملة الكاشير مسرعة وأمسكتها من شعرها ثم وجهت إليها لكمة عنيفة في الوجه، وفجأة ظهرت عاملة أخرى جاءت من بعيد وبدأت الضرب بلا وعي في نفس المرأة.



حاول الزبائن التدخل لفض المشاجرة، وتدخل صديق المرأة لإبعاد العاملتين عنها لكنه تلقى لكمة في وجهه هو الآخر، وسحبتها إحداهما من شعرها موجهة إليها عدد من الضربات العنيفة والمؤلمة.



صرخت في صديقها "اتصل بالشرطة" بعدما ابتعدت عنها العاملتان ولملمت المرأة حاجياتها، وقد ظهرت مقطعة الملابس والشعر، وجسدها ملئ بالكدمات، لتذهب إلى خارج المطعم.