Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عاملتان في مطعم تعتديان على زبونة بالضرب المبرح .. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:39 ص
مشاجرة نسائية
مشاجرة نسائية
Advertisements
عزة عاطف
اجتمعت عاملتان في مطعم «بوب آيز» الأمريكي للوجبات السريعة على امرأة داخل أحد فروع المطعم الشهير، وتناوبوا الاعتداء بالضرب عليها بوحشية.

حاول أحد الأشخاص إنقاذ المرأة من بين أيديهم لكنهم لم يفلتوها، حيث يظهر في الفيديو المنشور على الديلي ميل مشهد لفتاة قد دفعت حسابها واتجهت مبتعدة عن الكاشير.

بينما تبعتها عاملة الكاشير مسرعة وأمسكتها من شعرها ثم وجهت إليها لكمة عنيفة في الوجه، وفجأة ظهرت عاملة أخرى جاءت من بعيد وبدأت الضرب بلا وعي في نفس المرأة.

حاول الزبائن التدخل لفض المشاجرة، وتدخل صديق المرأة لإبعاد العاملتين عنها لكنه تلقى لكمة في وجهه هو الآخر، وسحبتها إحداهما من شعرها موجهة إليها عدد من الضربات العنيفة والمؤلمة.

صرخت في صديقها "اتصل بالشرطة" بعدما ابتعدت عنها العاملتان ولملمت المرأة حاجياتها، وقد ظهرت مقطعة الملابس والشعر، وجسدها ملئ بالكدمات، لتذهب إلى خارج المطعم.
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. مشاجرة عنيفة بين زبونة وعاملة بمطعم وجبات سريعة شهير

ترشيحاتنا

محمد مرجان يوجه رسالة " تحذيرية " لـ جماهير الأهلي

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

مؤيد ومعارض.. رأى الشارع في المظاهرات والأحداث الجارية.. فيديو

رقص متواصل من غادة عادل ونجلاء بدر في حفل عمرو دياب .. شاهد

برلماني يكشف حالة واحدة شرعية تخرج بها الآثار من مصر

إلهام شاهين: ولعوا فيا غلط في هذا المشهد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها