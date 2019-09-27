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أخبار العالم

الصين تتعهد ببذل كل الجهود لحماية مصالح الدول الأفريقية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
الصين
الصين
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أ ش أ
تعهد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ببذل بلاده كل الجهود لحماية مصالح الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع وانغ مع وزراء خارجية كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا والنيجر وتونس على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال وانغ –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- إن العالم يواجه حاليا تحديات كبيرة لم يشهدها خلال قرن، وإن التغير الأهم هو أن عددا كبيرا من الدول النامية، منها الصين وبلدان في أفريقيا، تسير على طريق التنمية السريعة.

وأضاف أن دراسة متطلبات أفريقيا والتعامل مع شواغلها وحماية مصالحها محور عمل الصين في مجلس الأمن، نظرا لأن الدول الأفريقية الشريكة الأهم والأكثر موثوقية للصين منذ اليوم الأول من انضمام الصين إلى المجلس.

وتابع إنه في مواجهة الوضع الجديد، فإن الصين على استعداد للعمل مع الدول الأفريقية في مجلس الأمن لتعزيز التضامن والتنسيق وحماية المصالح المشتركة، وتحقيق اسهامات جديدة وأكبر في السلام والتنمية العالميين.

واعتبر أن التحدي الأكبر في الوضع الدولي الراهن هو الأحادية، ومن أجل مواجهة هذا التحدي يجب على الصين والدول الأفريقية أن تظهر التضامن، والتحدث في مجلس الأمن بصوت واحد.

وأكد وانغ ضرورة استخدام آلية التنسيق بين الصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن بشكل كامل. لافتا إلى أن الصين ترغب في مواءمة مبادرتها الخاصة بالحزام والطريق مع أجندة الاتحاد الأفريقي للعام 2063، وجدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، والاستراتيجيات التنموية للدول الأفريقية، من أجل تعزيز قدرة الدول الأفريقية تنمويا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
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