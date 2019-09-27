إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية توافق على لقاح لعلاج الجدري

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقتها على لقاح جديد ضد مرض الجدري والجديري، بين البالغين الذين تصل أعمارهم إلى 18 عاما وأكثر ، ويعتبرون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.



ويحتوى لقاح"جينوس"، الذى يتم إعطاؤه على جرعتين كل أربعة أسابيع ، على لقاح معدل وهو شكل من أشكال فيروس اللقاح يرتبط إرتباطا وثيقًا بفيروسات الجدري أو جديري القرود ولكنه أقل ضررًا.



وقد استندت الموافقة على المصل على بيانات من دراسة سريرية تقارن الإستجابة المناعية لـ 400 من البالغين ( الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 42 عامًا) والذين تلقوا جرعتين من المصل لمدة 28 يومًا أو جرعة واحدة من ACAM2000 .. وأشارت النتائج إلى فعالية المصل بنسبة تصل إلى 78% فى الوقاية من الجدرى والجديرى بصورة فعالية ، مقارنة بالأمصال الأخرى .



