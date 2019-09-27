Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوريا الشمالية تشيد بترامب وتصفه بالحكيم والشجاع

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أشادت كوريا الشماليّة، اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بأنّه "حكيم" و"شجاع"، معتبرة أنه يختلف عن سياسيّين آخرين في واشنطن لديهم هوس نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقال مستشار وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي-كوان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الاجتماعات بين ترامب وكيم أصبحت مناسبة تاريخية لتأكيد زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة على إرادتهما السياسية في إنهاء العلاقات العدوانية بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد أن كوريا الشمالية أعادت مواطنين أمريكيين احتجزتهم بسبب ممارستهم الأفعال العدوانية ضدها، إضافة إلى إعادة رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة من أجل بناء الثقة والوفاء بالإعلان المشترك بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أي شيء للوفاء بالإعلان المشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة، وتراجعت العلاقات الثنائية بينهما بسبب استئناف التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول التي تعهد ترامب بتعليقها وتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي-كوان أن بعض السياسيين في واشنطن يزعمون أن كوريا الشمالية يجب عليها التخلي عن الأسلحة النووية أولا لوصولها إلى مستقبل مشرق، وتسود وجهات نظر غير سليمة فيها بأن العقوبات أدت إلى إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب : التدريبات العسكرية المشتركة مع سول "مضيعة للمال"

في رسالة سرية..زعيم كوريا الشمالية يدعو ترامب لزيارة بلاده

كوريا الشمالية تطالب واشنطن بضمانات أمنية لاستئناف مباحثاتهما النووية

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

أول فيديو لرجل قتل زوجته أمام طفليه بالسيارة.. فانتقم منه القدر بهذه الطريقة

صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني

مرتضى منصور: مصلحة النادي هي هدفي الأول ولا يعنيني سواها

عمرو سعد يكشف عن مهنته الأساسية .. ويؤكد: الفن غذاء الروح.. فيديو

علامات مبكرة تنذر بإصابة طفلك بالنوع ٢ من مرض السكري.. احذريها

Advertisements

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

بـ بنطلون أبيض وتى شيرت بالترتر.. ليلى علوى تستعرض جمالها برفقة إلهام شاهين

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

عمرو أديب: الجماعات الإرهابية توزع أموالا على المواطنين للتظاهر ضد الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور