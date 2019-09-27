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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27- 9 - 2019 بمحافظات مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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البهى عمرو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الجمعة 27- 9 - 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 27-9- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 33 23
الإسكندرية 31 24
مطروح 30 23
دمياط 29 24
بورسعيد 29 23
الإسماعيلية 33 22
السويس 32 23
العريش 30 21
رفح 29 20
طابا 31 23
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 36 25
بني سويف 33 23
أسيوط 33 23
الوادي الجديد 33 24
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