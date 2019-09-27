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أخبار العالم

مخاوف إسرائيلية بعد الهجوم الإيراني على أرامكو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعربت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف تل أبيب بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.

وقالت المحلل العسكري في صحيفة هاآرتس، عاموس هرئيل، في تحليل له، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك جيدا أن إيران هي التي تقف وراء استهداف منشآت أرامكو، لكنه في الوقت ذاته يدرك أن المواجهة في الوقت الحالي لا تخدم مصالحه.

ولفت هرئيل إلى أن التطورات في الخليج سوف تستوجب على ما يبدو رد فعل إسرائيلي، يتمثل في تقوية الدفاعات الجوية الإسرائيلية بشكل أكبر.

في السياق ذاته، قال موقع "دبكا" الإسرائيلي، إن عدم إتمام اللقاء بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وهو الأمر الذي كان تربطه إيران برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، جعل طهران تدرك أن الخطوة القادمة هي استخدام الضربات العسكرية للتأثير على واشنطن والرأي العام العالمي.

وبحسب الموقع، فإن الضربة الإيرانية القادمة سوف تكون على منشآت نفط إماراتية أو على إسرائيل، ولذلك يجب على أن إسرائيل أن تتدخل للحيلولة دون ذلك.

ولفت دبكا إلى أنه في ضوء هذه التطورات، يتدرب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية على كيفية التعامل والتصدي لهجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة مفخخة قادمة من عدة جبهات.
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