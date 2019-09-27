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مرأة

دراسة : حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعية وعابرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
دراسة : حب الشباب
دراسة : حب الشباب في سن المراهقة قد يكون حالة التهابية طبيعي
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أ ش أ
لا يؤدى "حب الشباب" فى سن المراهقة دائما إلى حالة مرضية، بدلا من ذلك قد تكون حالة التهابية عابرة طبيعية عندما يتعرض جلد الوجه الناضج لميكروبات جديدة ويحسن من إنتاج مادة دهنية تسمى " الزهم " .

وأشار فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن تطوير علاجات جديدة يجب أن يركز على تعزيز الآليات التى تعيد التوازن بين بشرة الوجه والأوساط الميكروبية والكيميائية.

وقال الدكتور"أندريا سيجيدى"، أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية الطب جامعة "واشنطن":" الإعتقاد السائد الخاطىء بأن حب الشباب حالة مرضية ، إلأ أنه حالة طبيعية قد يتعرض لها المراهق نتيجة لإصابة الميكروبية ، مما يسبب تغيرات فسيولوجية فى الجلد لتفرز مادة دهنية فى مرحلة المراهقة".

ويعد حب الشباب ، من بين الأمراض الجلدية الإلتهابية المختلفة الشائعة ، بسبب توطنه فى مناطق الجلد الغنية بالغدد المنتجة للإفراز ، وظهوره ضمن نطاق عمرى ضيق مرتبط بمرحلة البلوغ .
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