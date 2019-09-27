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عمرو أديب: الجماعات الإرهابية توزع أموالا على المواطنين للتظاهر ضد الدولة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:08 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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البهى عمرو
كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة عما تقوم به الجماعات الإرهابية حاليا فى تجميع المواطنين، قائلا: الجماعات الإرهابية تقوم بتوزيع أموال على المواطنين المتواجدة على المقاهي للاحتشاد لعمل مظاهرات ضد الدولة.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة« إم بي سي مصر» أن الجماعات الإرهابيين تتجول فى المناطق وتقوم بتوزيع الأموال للتخريب.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية يهدف للخراب والدمار.

وأشار أديب إلى أن المصريين لديهم الوعي الكامل فيما تقوم به تلك الجماعات الإرهابية.
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