بعد محاكمة استمرت يوما..سجن بريطانيين حاولا تهريب كوكايين..فيديو

قضت محكمة برتغالية بسجن زوجان بريطانيان متقاعدان لمدة ثماني سنوات، اليوم، بعد إدانتهما بمحاولة تهريب كوكايين يقدر ثمنه بحوالي مليون جنيه إسترليني إلى أوروبا خلال رحلة بحرية فاخرة كلفتهما 6،800 جنيه إسترليني.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أصدر الحكم ثلاثة ضد الطاهي المتقاعد روجر كلارك (72 عامًا)، وزوجته السابقة سو (71 عامًا) ، بتهمة تهريب المخدرات بعد محاكمة استمرت ليوم واحد في المحكمة الجنائية الرئيسية في لشبونة.



وقرر القاضي أنهما سوف يقضيان مدة عقوبتهم في البرتغال بدلًا من طردهم من البلاد وإعادتهم إلى بريطانيا لقضاء عقوبة السجن كما طلب المدعي العام.



تم إلقاء القبض على الزوجين، اللذين يعيشان في جواردامار بإسبانيا، على متن السفينة السياحية ماركو بولو في 4 ديسمبر 2018 ، بعد أن اكتشفت الشرطة البرتغالية بناءً على معلومات من الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا 9 رطل من الكوكايين مخبأة داخل بطانة أربع حقائب.



وخلال مغادرة المتهم كلارك للمحكمة وهو مكبل اليدين برفقة الشرطة، قال لمراسل صحفي: "يجب أن يأتي شخص لرؤيتي، أود أن أحكي القصة الحقيقية"، فقد أصر على أنه ليس لديه أي فكرة عن أن الكوكايين كان مخفيًا في بطانة أربع حقائب كان معه في جزيرة سانت لوسيا.



وقال كلارك للمحكمة إنه كان ينقل الحقائب فقط إلى المملكة المتحدة كخدمة صديقة الذي وعده بدفع مبلغ قدره 800 جنيه استرليني، موضحا أنه رجل الأعمال الجامايكي "لي" المقيم في المملكة المتحدة ومعاون آخر يدعى دي، وطلبا منه جلب هذه الحقائب كاستيراد للفاكهة الغريبة.



