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اقتصاد

الكوسة بـ 8 جنيهات للكيلو .. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-9-2019

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
الكوسة
الكوسة
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مايكل عياد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019، في سوق العبور.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.
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