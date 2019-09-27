الكوسة بـ 8 جنيهات للكيلو .. سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 27-9-2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019، في سوق العبور.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.
وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الخضراوات في السوق المصري اليوم، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.
وتراوح سعر الكوسة بين 5 و8 جنيهات، الفاصوليا بين 12 و18 جنيها، الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي 2 و5.5 جنيه، الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور، تراوح الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، والعنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، المانجو العويس بين 20 و27 جنيها.