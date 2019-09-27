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إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت المذيعة انجى على على حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جماعية لـ نجلاء بدر وغادة عادل من حفل عمرو دياب. 


وظهرت نجلاء بدر بإطلالة مثيرة باللون الأبيض من خلال توب أبيض قصير علي بنطلون ابيض رياضي ، فى حين ارتدت غادة عادل جيب قصير جينز علي تي شيرت اسود .


وانهالت التعليقات بالجدل على إطلالات الفنانات بالجونة وكانت الاعتراضات علي ملابس نجلاء بدر.

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