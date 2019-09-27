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محافظات

يوم عادى .. الهدوء يسود ميادين وشوارع القليوبية .. فيديو وصور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:21 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية صباح اليوم الجمعة
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إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الهدوء بشوارع وميادين محافظة القليوبية صباح اليوم الجمعة حيث شهدت الشوارع الرئيسية سيولة مرورية وحركة طبيعية لسير السيارات والمواطنين.

من ناحية اخرى رفض أهالى وشباب محافظة القليوبية الدعوات التى اطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر والخروج فى الشوارع، مؤكدين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

وقالت إحدى الطالبات بجامعة بنها إن مصر تشهد حربا شرسة من حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات على السوشال ميديا، مؤكدة أن الهدف من هذه الدعوات هو زعزعة الاستقرار".

وأضاف أحد الشباب قائلا: البلد مش ناقصة أى تظاهرات وكل هذه الدعوات الهدف منها الخراب وعدم استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات قومية".

وأكد آخر أن وراء دعوات التظاهر جماعات إرهابية تسعى إلى هدم الدولة والخراب، مضيفا: "البلد مش ناقصة أى تظاهرات لأن فيه ناس بتروح ضحايا فيها".

وقالت اخرى إن اعتلاء الإخوان الارهابيين الحكم أثر بشكل مباشر على كل مناحى الحياة ونعيش هذه الأيام صعوبة ما مضى ولن نسمح أبدًا بعودة الإخوان مهما كلفنا ذلك فالموت أهون من أن تعود تلك الجماعة الإرهابية التحكم فى مصير مصرنا الحبيبة التى بدأت فيها ثورة بناء فى شتى المجالات.
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