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منوعات

الأبقار الضالة تزعج سكان منتجع جبلي في رومانيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
أبقار
أبقار
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أ ش أ
يواجه المسؤولون في بلدة "فاترا دورني" وهي منتجع جبلي شهير بشمال رومانيا مشكلة الأبقار الشاردة التي تتجول بحرية في شوارع البلدة.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن المشكلة تؤرق السلطات المحلية خلال السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2012 باتت الأبقار الضالة مصدر إزعاج مستمر للبلدة المسالمة التي يقطنها 14 ألف نسمة في مقاطعة سوتشيافا، حيث يترك أصحاب هذه الأبقار، حيواناتهم ترعى في الحدائق وتتجول بحرية تامة في جميع أنحاء المدينة.

وأضاف الموقع أن الأبقار تترك بدون رقابة أو حراسة مما تسبب في مشكلات مثل تدمير الملكيات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور وإتلاف المساحات الخضراء، كما تسببت في عدة حوادث كان آخرها مطاردة ثور لرجل في إحدى حدائق البلدة.

وتقول السلطات المحلية إنها فعلت كل ما في وسعها لحل تلك المشكلة ، ولكن التشريعات المقيدة لا تسمح لها باتخاذ إجراء أكثر فاعلية ضد مالكي الأبقار.

وقال مجلس المدينة - في حسابه على موقع (فيس بوك) - إن هذه المشكلة أصبحت تطرح بشكل شبه يومي على مائدة الحوار في وسائل الاعلام الاجتماعية، وأن الشرطة المحلية تدخلت أكثر من 800 مرة لحل المشاكل الناجمة عن انتشار الأبقار في شوارع المدينة .
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