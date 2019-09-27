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ديني

نصيحة أمين الفتوى لسيدة تسأل عن حكم إنزال الجنين بسبب حلم.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
نصيحة أمين الفتوى
نصيحة أمين الفتوى لسيدة تسأل عن حكم إنزال الجنين بسبب حلم
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محمد شحتة
أجاب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سائلة تسأل "أنا حامل الآن وأرغب في نزول الجنين لمشاكل عندي تتعلق بالمنام وأحلم أني أنزل الجنين فماذا أفعل كي أكمل هذا الجنين؟ منوها أنه ينبغي عليها أولا الذهاب للطبيب.

وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أنه ينبغي على السائلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى و الأخذ بالأسباب وهنا تأتي الضرورة الطبية والعرض على الطبيب واستشارته.

وأشار إلى أنه على السائلة أن تكثر من الدعاء إلى الله وهذا أمر ليس بقليل عند الله تعالى وعلى السائلة أن تدعو الله بكل ما تحتاج إليه.

وناشد أمين الفتوى، السائلة أن ترضى بقضاء الله وقدره في كل أحوالها وترضى بما قسمه الله لها، لأن الله لا يرسل إلينا إلا ما كان فيه خيرا لنا.
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