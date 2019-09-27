نصيحة أمين الفتوى لسيدة تسأل عن حكم إنزال الجنين بسبب حلم.. فيديو

أجاب الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سائلة تسأل "أنا حامل الآن وأرغب في نزول الجنين لمشاكل عندي تتعلق بالمنام وأحلم أني أنزل الجنين فماذا أفعل كي أكمل هذا الجنين؟ منوها أنه ينبغي عليها أولا الذهاب للطبيب.





وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أنه ينبغي على السائلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى و الأخذ بالأسباب وهنا تأتي الضرورة الطبية والعرض على الطبيب واستشارته.





وأشار إلى أنه على السائلة أن تكثر من الدعاء إلى الله وهذا أمر ليس بقليل عند الله تعالى وعلى السائلة أن تدعو الله بكل ما تحتاج إليه.



