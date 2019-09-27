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اقتصاد

البترول يتراجع... أسعار النفط اليوم الجمعة 27-9-2019

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم الجمعة
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رويترز
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين أنعشت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما انحسرت المخاوف بشأن حدوث تعطيلات كبيرة للإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "أسعار النفط تواصل التراجع بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين في أغسطس مما يعزز المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل التباطؤ".

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس، لتخالف ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وبحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 62.25 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.18 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات 14 سبتمبر محت أيضا علاوات المخاطر ودفعت أسعار الخام للانخفاض.

والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، لتتكبد بذلك خسائر أسبوعية للأسبوع العاشر على التوالي، بينما برنت منخفض 3.2 بالمئة في الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ويقول محللون إن المخزونات الأمريكية ربما ترتفع أكثر في الأجل القريب، مما يعزز الضغط على الأسعار، إذ تخفض المصافي الأمريكية معدلات التشغيل بسبب إجراء أعمال صيانة.
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