البنتاجون يرسل قوات إلى السعودية وترامب يسخر من محاولات الديمقراطيين لعزله.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية اليوم

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي للاحتجاج على استفزازات أردوغان

المسماري يتهم أنقرة بتدريب آلاف الإرهابيين في ليبيا

أفغانستان تستعد لانتخابات رئاسية غدا

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم استدعاء وزارة الخارجية المصرية للقائم بالأعمال التركي للاحتجاج على تدخل أردوغان المستفز في الشأن المصري، واهتمت بإعلان واشنطن إرسال قوات وبطاريات صواريخ إلى السعودية، كما تابعت تعثر رئيس الوزراء البريطاني للمرة الثانية في تعليق أعمال البرلمان.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة الخارجية استدعت أمس القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة مصطفى كمال الدين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المستفزة، وتدخله في شؤون مصر، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن «تنكّر الولايات المتحدة لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل صدقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود».



وجدد عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «رفض ما يسمى بـ(صفقة القرن)، أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأمريكية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددًا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى».



ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إعلانه نجاح القوات الجوية الليبية في تدمير طائرتين تركيتين من دون طيار في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس أمس، فيما كشف عن تدريب أكثر من 9500 إرهابي في ليبيا منذ 2011 تم إرسالهم فيما بعد إلى سوريا، متهمًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستمرار في دعم الميليشيات المسلحة بمدينتي طرابلس ومصراتة.



وأبرزت صحيفة "الوطن" تأكيد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير للصحفيين، أن بلاده تتشاور مع “أصدقائها وحلفائها بشأن الخطوات المقبلة التي ستتخذها” بعد هجوم الرابع عشر من سبتمبر على منشأتي نفط سعوديتين، لكنها لا تزال بانتظار نتائج التحقيق.



وبحسب موقع "24"، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار، وبطارية صواريخ باتريوت، ونحو 200 من أفراد الدعم، لتعزيز دفاعات السعودية، بعد أكبر هجوم على الإطلاق على منشآتها النفطية هذا الشهر. وقال الجيش الأمريكي في بيان، إنه خصص عتادًا إضافيًا "استعدادًا لأوامر بنشره"، ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع، عند وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت، ونظام ثاد.



دوليًا، ذكرت صحيفة "البيان" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لنكسة جديدة أمس، مع رفض النواب البريطانيين طلبًا حكوميًا لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم.



ونص الطلب على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام لكن 306 نواب رفضوه مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم عاود جلساته أول من أمس في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا إلغاء قرار جونسون بتعليق أعمال البرلمان.



وأبرزت "الإمارات اليوم" وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، صباح أمس، عن 87 عامًا، كما أعلن صهره فريديريك سالا-بارو.



وقالت "الخليج" إن السلطات الأفغانية تستعد لإجراء الانتخابات الرئاسية غدًا السبت بنشر أكثر من 100 ألف جندي وشرطي لمواجهة تهديدات الحركة، بحسب ما أكدت وسائل أعلامية، فيما دعت «طالبان»، أمس، أنصارها إلى استخدام السبل الممكنة لعرقلة الانتخابات.



ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه الأسباب التي دفعت الديموقراطيين إلى إطلاق إجراءات لعزله “بالنكتة”. ونفى ترامب وجود أي مخالفة في الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع زيلينسكي بعد نشر نص المحادثة التي طلب فيها الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني فتح تحقيق يتعلق بخصمه الديموقراطي جو بايدن.



وبحسب موقع "24"، أشادت كوريا الشماليّة الجمعة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بأنّه "حكيم" و"شجاع"، معتبرةً أنّه يختلف عن سياسيّين آخرين في واشنطن لديهم "هوَس" نزع السلاح النووي الكوري الشمالي. وقال المستشار في وزارة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة، كيم كي جوان، فإنّ فكرة عقد قمّة جديدة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون "حاضرةٌ جدًّا هذه الأيّام في الولايات المتّحدة".