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لميس سلامة تخصص حلقة اليوم لمتابعة مبادرة نور حياة.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
مبادرة نور حياة
مبادرة نور حياة
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البهى عمرو
خصصت الإعلامية لميس سلامة، حلقة اليوم من داخل أحد المدارس، لرصد ما تقوم به مبادرة نور حياة للكشف على طلاب المدارس، من ضعاف النظر.

وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدى البلد، إن هذه المبادرة تستهدف 5 ملايين طالب من طلاب المدارس.

وأشارت لميس إلى أن هذه المبادرة، ستقوم بتوزيع مليون نظارة على الطلاب التى تعانى من ضعف النظر.

وأوضحت لميس أن هناك مجهودا كبيرا يتم من القائمين على هذه المبادرة الرئاسية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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