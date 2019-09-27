الجريحان .. إف سي مصر يواجه أسوان اليوم في الدوري المصري

يستضيف فريق اف سي مصر منافسه أسوان اليوم علي ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .



ويسعى فريق اف سي مصر الى تحقيق اول فوز له في بطولة الدوري المصري بعد تعرضه لخسارة قاسية أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .



علي جانب آخر يدخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان المباراة بهدف تحقيق الفوز وتعويض الخسارة امام فريق مصر المقاصة بنتيجة 3-2.



جدير بالذكر أن الفريقين الصاعدين حديثا من مسابقة دوري القسم الثاني ويمثل فريق اف سي مصر مجموعة القاهرة بينما يمثل فريق أسوان مجموعة الصعيد .