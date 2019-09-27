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رياضة

الجريحان .. إف سي مصر يواجه أسوان اليوم في الدوري المصري

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:30 ص
اف سي مصر - أرشيفية
اف سي مصر - أرشيفية
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عبدالله هشام
يستضيف فريق اف سي مصر منافسه أسوان اليوم علي ملعب الكلية الحربية في تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .

ويسعى فريق اف سي مصر الى تحقيق اول فوز له في بطولة الدوري المصري بعد تعرضه لخسارة قاسية أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

علي جانب آخر يدخل مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق اسوان  المباراة بهدف تحقيق الفوز وتعويض الخسارة امام فريق مصر المقاصة بنتيجة 3-2.

جدير بالذكر أن الفريقين الصاعدين حديثا من مسابقة دوري القسم الثاني ويمثل فريق اف سي مصر مجموعة القاهرة بينما يمثل فريق أسوان مجموعة الصعيد .
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