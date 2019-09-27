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أخبار العالم

ارتفاع عدد الضحايا جراء زلزال إندونيسيا إلى 123 قتيلا ومصابا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
زلزال أندونسيا
زلزال أندونسيا
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ا ش ا
أعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم /الجمعة/ ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرقي البلاد أمس، إلى 23 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب.

وقالت الوكالة - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إن معظم ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة "أمبون" بإقليم "مالوكو" لقوا حتفهم جراء انهيار منازل ومباني، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب في تدمير 117 منزلا ومبنى على الأقل مما أسفر عن تشريد نحو 15 ألف شخص وتم وضعهم في أماكن إيواء مؤقتة.
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