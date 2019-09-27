تحيا مصر: صرف النظرات بالمجان ضمن مبادرة نور حياة.. فيديو

قال شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن هناك مبادرة تم إطلاقها فى يناير الماضي،" نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الإبصار لـ الأطفال وتحديًدا فى المرحلة الابتدائية.



وأضاف شادي سالم خلال حواره ببرنامج، صباح البلد المذاع على قناة، صدي البلد، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أنه تم البدء فى المرحلة الأولى فى 5 محافظات، والآن بدأت المبادرة فى 5 محافظات أخرى.



وأشار شادي سالم إلى أنهم متواجدون اليوم فى أحد المدارس فى الاسمرات، مؤكدًا أن الطلاب يخضعون للكشف وبعد ذلك يتم تحديد نسبة المرض، وبعد ذلك يتم صرف النظارة بالمجان للطلاب.



وأوضح، أن طلاب الصف الاول الابتدائي أكثر المستفيدين من هذه المبادرة، مؤكدًا أنهم سيقومون بالكشف على 1200 طالب خلال يومين.

