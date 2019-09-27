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أخبار العالم

التناوب.. نتنياهو يعرض على ليبرمان صفقة لتشكيل حكومة الاحتلال

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:35 ص
نتنياهو يعرض على
نتنياهو يعرض على ليبرمان التناوب على رئاسة الحكومة
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سمر صالح
تقدم ناشطون مركزيون في حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو بعرض لزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، من أجل التوصل لتفاهمات تساهم بإنجاح "نتنياهو" في تشكيل الحكومة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن جهات في "الليكود" سعت إلى التواصل مع ليبرمان، وتقديم اقتراح له، يقضي بانضمامه إلى حكومة برئاسة نتنياهو، مقابل التناوب على رئاسة الحكومة.

يشار إلى أن ليبرمان يوصف بأنه خصم نتنياهو اللدود، بعدما منعه من تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات الكنيست، في أبريل الماضي، ويواصل التمسك بموقفه الآن أيضا.

ونوهت الصحيفة إلى أن توجه جهات في الليكود إلى ليبرمان لم يكن رسميا، ولا يحملون تفويضا، وأنهم أقدموا على هذه الخطوة بشكل يسمح لجميع الأطراف بنفي وجود اقتراح كالذي قدموه إلى ليبرمان.
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