مؤسس المخابرات القطرية يكشف تحريض الجزيرة ضد الدول العربية.. فيديو

كشف اللواء محمود منصور مؤسس المخابرات القطرية عن التحريض الذي تديره قطر ضد مصر من خلال إعلام قناة الجزيرة التحريضية الكاذبة مؤكدا أن المصريين هم من علموا قطر الإعلام والقطريين أنفسهم يشيدون بذلك.



وأضاف مؤسس المخابرات القطرية خلال وجوده ضيفا بفضائية اكسترا نيوز أن تحطيم المجتمعات العربية وتفتيتها هو الهدف المحدد لسياسة القناة، مشيرا إلى أنهم يريدون تكوين جيوش من الشعوب العربية ضد دولهم.



وتابع مؤسس المخابرات القطرية أن المواطن المصري لديه إرادة قوية مؤكدا أنهم لن ينجحوا في تحريض المصريين ضد وطنهم فالإرادة المصرية من قبل هي من كسرت إرادة "كونداليزا رايس".



وأشار مؤسس المخابرات القطرية إلى أن أسماء البرامج تكشف كذب وتحريض قناة الجزيرة ضد الدول العربية ومصر فهناك برنامج اسمه "فوق السلطة.