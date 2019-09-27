إيران تهدد بضرب القوات الأمريكية في العراق

صرح السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الجمعة، بأن بلاده سوف تستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء.



وقالت مصادر سياسية لقناة "روسيا اليوم" إن الرئيس العراقي، برهم صالح ، أجرى تحركات على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بهدف خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".



وأضاف أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".



وكان صالح قد أعرب في كلمة له أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر.