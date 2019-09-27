Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تهدد بضرب القوات الأمريكية في العراق

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
صرح السفير الإيراني لدى بغداد، اليوم الجمعة، بأن بلاده سوف تستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضها لأي اعتداء.

وقالت مصادر سياسية لقناة "روسيا اليوم" إن الرئيس العراقي، برهم صالح ، أجرى تحركات على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بهدف خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية وعلى الولايات المتحدة أيضا، بالإضافة إلى السعودية"، مبينا أن "المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد لخفض التوتر في المنطقة".

وأضاف أن "الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علما أن دولا في الاتحاد الأوربي وافقت على ذلك".

وكان صالح قد أعرب في كلمة له أمام الحمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلق بلاده من التطورات والتصعيد في منطقة الخليج، عقب استهداف منشآت "أرامكو"، مؤكدا أن العراق لن يكون جزءا من محور ضد آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضيق هرمز في عين العاصفة.. حقائق عن أهم شريان نفطي في العالم

إيران تحذر : أمريكا حولت منطقة الخليج إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

أبيض X أسود .. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

تركها إثم كبير .. الأزهر يؤكد حرمة التخلف عن صلاة الجمعة

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

Advertisements

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

شاهد.. لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور