تخلص من الكرش فى اسبوع.. 12 خطوة لنحت الجسم

تخلص من الكرش فى اسبوع، أمر سهل ولكن معقد فى نفس الوقت، حيث أن حرق الدهون المتكونة حول البطن صعبة الـتخلص منها، ولكن فى البداية قد يبدو لك الأمر مستحيلا ولكن مع اتباع حمية غذائية صحية يمكنك الوصول لهدفك، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير طريقة التخلص من الكرش فى اسبوع.









تخلص من الكرش فى اسبوع





تخلص من الكرش فى اسبوع، يحتاج إلى خطوات للحصول على النتائج المرجوة والتى تتكون من :-





- تجنب تناول الوجبات السريعة والكحول للحصول على بطن مسطح.





- الاعتماد على التمارين الرياضية اليومية لحرق الدهون بسرعة، حيث أوجدت الدراسات أن حرق العديد من السعرات الحرارية سوف يحسن من صحتك العامة، لذلك ابدأ في القيام بتمارين عالية الجري أو السباحة أو الأيروبيك، لكن ضع في اعتبارك أن التكرار والمدة ضروريان لتحقيق النتائج.





-تقليل الكربوهيدرات المكررة، حيث ينبغي للمرء تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة لفقدان الدهون في جميع أنحاء منطقة البطن والتمتع بصحة جيدة، حيث يمكنك تلك الكربوهيدرات الغير صحية بأخرى مثل الخضروات والحبوب الكاملة.





- تناول السمك خلال اتباع الحمية الغذائية مثل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين أو التونة، حيث أنها بروتين عالي الجودة وغني بأحماض أوميغا 3، التى يمكن أن تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وحرق الدهون في البطن.





- بدء اليوم بوجبة فطور عالية البروتين، مثل الزبادي اليوناني أو عصائر البروتين أو بياض البيض المخفوق، حيث أنها ستشعرك بالامتلاء حتى الغداء دون أي آلام أو جوع، كما تزيد البروتينات من معدل الأيض لديك مع الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.





-شرب كمية كافية من الماء، الحفاظ على الماء أمر مهم لصحتك العامة، حيث ينصح بشرب 4 إلى 5 لترات من الماء يوميًا وسيحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أن شربه مباشرة قبل تناول الطعام يقلل من شهيتك وكذلك تناول السعرات الحرارية.





- تجنب أي مشروبات تحتوي على الكثير من السكريات والسعرات الحرارية.





- ضرورة شرب الماء الدافئ مع الليمون في الصباح على معدة فارغة يساعد على تنشيط عملية الأيض والجهاز الهضمي أيضًا.





- التقليل من استهلاك الملح، حيث يحتفظ الملح المستهلك بالماء ويجعل بطنك يشعر بالانتفاخ، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة المصنعة حيث أنها تتكون من الملح والسكر المضاف والدهون غير الصحية.





- الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان حيث أنها تشعرك بالشبع لبضع ساعات حتى لا تضطر إلى تناول سعرات حرارية إضافية غير ضرورية في وجبتك.





- التخلص من التوتر، حيث أن الإجهاد يجعل الإنسان أكثر ميلا إلى الإفراط في تناول الطعام وبالتالي اكتساب الوزن.





- النوم الجيد، حيث يساهم فى أداء وظائف الجسم بشكل جيد وبالتالي تحسين عملية الهضم، لذلك يُنصح بلنوم لمدة 8 ساعات على الأقل يوميا.



