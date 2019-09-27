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السيسي: لو طلبت من المصريين النزول هيكونوا بالملايين.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمود محسن
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يثار الآن هي صورة من الكذب والإفتراء؛ مؤكدا أن هناك إعلام بيشتغل عليه وبينقلوا صورة مش حقيقية تجاه ما يحدث في مصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات له أذاعتها فضائية اكسترا نيوز بعد عودته إلى أرض الوطن أنه تحدثنا عدة مرات من قبل أن قوى الشر مش هيسبونا ننجح مشيرا إلى أنها حرب بيننا وبينهم.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإعلام المصري عليه دور كبير للتصدي لتلك الأفعال والعمل على تثقيف الشعب وكشف الحقائق له.

وأضاف أن مصر مكانتها كبيرة أوي بشعبها ويوم ما حطلب من المصريين النزول سيكون مثل يوم التفويض وهينزلوا بالملايين لتوجيه رسالة للعالم كله.
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