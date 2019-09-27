Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسعوديات.. طرق للتقرب من عريسك في أول أيام الزواج

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
هناك بعض التقاليد والأعراف في الزواج ببلاد الخيلج ، مختلفة عن مصر وتونس ولبنان حيث لايوجد اختلاط بين المخطوبين في السعودية والخليج .

ولذلك تواجه بعض الفتيات صعوبة في التعامل مع زوجها في أول أيام الزواج وقدم خبراء الإتيكيت طريقة التعامل في أول أيام الزواج ، الابتعاد عن التوتر والاستمتاع بالأوقات في السفر والذي يجعلك تتقربين من زوجك.

كما أن فترة الخطوبة يمكن أن تتقربي من خطيبك بالرسائل الرومانسية التي تجعلك تتقربين منه وتتوددين إليه، كما يمكن أن تجتمع العائلتين بالمناسبات المختلفة.

كما يمكن أن تقدمي هدية بسيطة لزوجك تجعله يشعر باهتماك له واعتنائك به مما يجعلكم أكثر قربا وتودد لبعض، أما عن الطباع فقد تفهمي طباع زوجك مع الأيام وعليكما أن تتأقلمان مع بعضكما خلال شهر العسل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفتح بابا للزواج العرفي .. برلماني يحذر من ظاهرة خطوبة طفلين بالغربية

ابتعدي عن المواساة.. 5 طرق لامتصاص غضب زوجك بعد هزيمة فريقه المفضل

ترشيحاتنا

ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. وقتها وأفضل الدعاء فيها

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

المصريون يستقبلون السيسي بهتافات بنحبك يا ريس.. فيديو

مناخيرك مسدودة.. وصفة مدهشة لعلاج أعراض الزكام

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

قصة صورة مشبوهة خلال اجتماع بين خامنئي ونصرالله وسليماني

Advertisements

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

شاهد.. لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

السيسي: لو طلبت من المصريين النزول هيكونوا بالملايين.. فيديو

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور