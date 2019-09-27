للسعوديات.. طرق للتقرب من عريسك في أول أيام الزواج

هناك بعض التقاليد والأعراف في الزواج ببلاد الخيلج ، مختلفة عن مصر وتونس ولبنان حيث لايوجد اختلاط بين المخطوبين في السعودية والخليج .



ولذلك تواجه بعض الفتيات صعوبة في التعامل مع زوجها في أول أيام الزواج وقدم خبراء الإتيكيت طريقة التعامل في أول أيام الزواج ، الابتعاد عن التوتر والاستمتاع بالأوقات في السفر والذي يجعلك تتقربين من زوجك.



كما أن فترة الخطوبة يمكن أن تتقربي من خطيبك بالرسائل الرومانسية التي تجعلك تتقربين منه وتتوددين إليه، كما يمكن أن تجتمع العائلتين بالمناسبات المختلفة.



كما يمكن أن تقدمي هدية بسيطة لزوجك تجعله يشعر باهتماك له واعتنائك به مما يجعلكم أكثر قربا وتودد لبعض، أما عن الطباع فقد تفهمي طباع زوجك مع الأيام وعليكما أن تتأقلمان مع بعضكما خلال شهر العسل.