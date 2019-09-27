Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب أنشطتهم بالمدينة الجامعية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي - كريم ناصر
أجرى الدكتور محمود المتيني زيارة للمدينة الجامعية للطلبة،في إطار حرصه على التواصل مع الطلاب.

واستمع خلال الزيارة، إلى آراء الطلاب حول مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمدينة الجامعية ، حيث أشاد الطلاب بما لمسوه من تطوير وجودة في مستوى الخدمات المقدمة لهم عاما تلو الآخر، سواء على صعيد الإقامة بالغرف و التغذية والرعاية الطبية والأنشطة والمظهر الجمالي و قاعات الاستذكار وغيرها.

وحرص الدكتور محمود المتيني على مشاركة الطلاب في لعبة تنس الطاولة بصالة الأنشطة الملحقة بالمدينة ، مؤكدا لهم أهمية ممارسة الأنشطة بجانب الدراسة لخلق شخصية متوازنة.

كما تفقد أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب وشهد بروفات فرق الموسيقى والكورال والمسرح وكذلك نشاط المركز الإعلامي التابع لاتحاد الطلاب ، بالإضافة إلى أنشطة أسرة من أجل مصر المركزية .

وخلال لقائه بالطلاب أكد دعم إدارة الجامعة الكامل لمواهبهم وأنشطتهم المختلفة فنيا وثقافيا وعلميا ورياضيا، وأن الجامعة لن تدخر جهدا في توفير كافة سبل الدعم لأبنائها الطلاب.

وأضاف الدكتور محمود المتيني أن خطة التطوير بالجامعة لا تقف عند سقف معين ، بل إن استمرار التطوير وصولًا للأفضل هو غاية نعمل من أجل الوصول لها مع تسخير كافة الإمكانيات وتذليل كل الصعوبات لتصبح جامعة عين شمس من أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم.

يذكر أن قطاع التعليم و الطلاب برعاية أ.د. محمود المتيني و رئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود قد شهد تطورا ملحوظا منذ بداية العام الحالي ٢٠١٩ ، وذلك وفق خطة مدروسة تم وضعها بعناية للنهوض بالخدمة المقدمة للطلاب على كافة المستويات ، وبخاصة المدن الجامعية، حيث شهد قطاع المدن الجامعية تجديدات شاملة لمبنى ج ، د بالمدينة الجامعية طلبة بجانب التطوير الشامل للمدينة طالبات بمصر الجديدة و مدينة نصر ، فضلا عن تطوير مبنى الجمهورية أوائل العام الحالي ٢٠١٩ .

كما يستمر قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود في تنظيم فاعليات متنوعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في إطار مهرجان "قادرين نعملها" ، فمن المنتظر أن تشهد خشبة مسرح رعاية الشباب حفلا غنائيا وموسيقيا لمنتخب الجامعة في تمام السادسة من مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة حتى الثامن من أكتوبر المقبل ، ليكون بذلك مهرجان استقبال الطلاب بجامعة عين شمس قد استمر على مدار أسبوعين متتاليين في سابقة هي الأولي من نوعها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال التطوير بالمدينة الجامعية

السبت القادم.. بدء مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تنتهي من تطوير 70% من المدن الجامعية

جامعة عين شمس تضع اللمسات الأخيرة لبدء الدراسة.. منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء.. وانتهاء تطوير 70% من المدن الطلابية في زمن قياسي

انطلاق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس .. غدا

قادرين نعملها.. مهرجان لاستقبال الطلاب بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. وقتها وأفضل الدعاء فيها

أكبر لغز.. الحارس الشخصي لـ مايكل جاكسون يكشف مفاجآت جديدة عن حياته

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة عنوان أناقة النجمات بمهرجان الجونة .. صور

بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

Advertisements

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

شاهد.. لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

الدود طلع عليا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة حول دفنها حية.. فيديو

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

بملابس جريئة .. ملكة جمال مصر تخطف الأنظار في الجونة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور