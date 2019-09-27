رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب أنشطتهم بالمدينة الجامعية

أجرى الدكتور محمود المتيني زيارة للمدينة الجامعية للطلبة،في إطار حرصه على التواصل مع الطلاب.



واستمع خلال الزيارة، إلى آراء الطلاب حول مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمدينة الجامعية ، حيث أشاد الطلاب بما لمسوه من تطوير وجودة في مستوى الخدمات المقدمة لهم عاما تلو الآخر، سواء على صعيد الإقامة بالغرف و التغذية والرعاية الطبية والأنشطة والمظهر الجمالي و قاعات الاستذكار وغيرها.



وحرص الدكتور محمود المتيني على مشاركة الطلاب في لعبة تنس الطاولة بصالة الأنشطة الملحقة بالمدينة ، مؤكدا لهم أهمية ممارسة الأنشطة بجانب الدراسة لخلق شخصية متوازنة.



كما تفقد أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب وشهد بروفات فرق الموسيقى والكورال والمسرح وكذلك نشاط المركز الإعلامي التابع لاتحاد الطلاب ، بالإضافة إلى أنشطة أسرة من أجل مصر المركزية .



وخلال لقائه بالطلاب أكد دعم إدارة الجامعة الكامل لمواهبهم وأنشطتهم المختلفة فنيا وثقافيا وعلميا ورياضيا، وأن الجامعة لن تدخر جهدا في توفير كافة سبل الدعم لأبنائها الطلاب.



وأضاف الدكتور محمود المتيني أن خطة التطوير بالجامعة لا تقف عند سقف معين ، بل إن استمرار التطوير وصولًا للأفضل هو غاية نعمل من أجل الوصول لها مع تسخير كافة الإمكانيات وتذليل كل الصعوبات لتصبح جامعة عين شمس من أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم.



يذكر أن قطاع التعليم و الطلاب برعاية أ.د. محمود المتيني و رئاسة أ.د. عبد الفتاح سعود قد شهد تطورا ملحوظا منذ بداية العام الحالي ٢٠١٩ ، وذلك وفق خطة مدروسة تم وضعها بعناية للنهوض بالخدمة المقدمة للطلاب على كافة المستويات ، وبخاصة المدن الجامعية، حيث شهد قطاع المدن الجامعية تجديدات شاملة لمبنى ج ، د بالمدينة الجامعية طلبة بجانب التطوير الشامل للمدينة طالبات بمصر الجديدة و مدينة نصر ، فضلا عن تطوير مبنى الجمهورية أوائل العام الحالي ٢٠١٩ .



كما يستمر قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود في تنظيم فاعليات متنوعة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في إطار مهرجان "قادرين نعملها" ، فمن المنتظر أن تشهد خشبة مسرح رعاية الشباب حفلا غنائيا وموسيقيا لمنتخب الجامعة في تمام السادسة من مساء السبت المقبل.



ومن المقرر أن تستمر الفعاليات الثقافية والفنية المختلفة حتى الثامن من أكتوبر المقبل ، ليكون بذلك مهرجان استقبال الطلاب بجامعة عين شمس قد استمر على مدار أسبوعين متتاليين في سابقة هي الأولي من نوعها.