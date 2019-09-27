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رياضة

«التيار الأخضر» من داخل ستاد برج العرب: مصر والكويت يد واحدة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
التيار الأخضر
التيار الأخضر
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عبدالله هشام
قدم "التيار الأخضر" أقوى مشجعى ومساندى النادى العربى الرياضى الكويتى لافتة خاصة، للتأكيد على قوة العلاقة والأخوة بين الكويت ومصر، وذلك خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي، أمام فريق الاتحاد السكندري، أمس الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).

وأعد «التيار الأخضر» لافتة خاصة حملت صورة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب علمي البلدين، وكتب بجانبهما «مصر والكويت يد واحدة».

وجاءت اللافتة التي أعدها «التيار الأخضر» وتم رفعها خلال المباراة، للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأن مصر والكويت سيظلان إلى جوار بعضهما.

صورة أمير الكويت والرئيس السيسي التي وضعت على اللافتة، كانت من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للكويت.

«التيار الأخضر» هو تجمع اجتماعي ثقافي رياضي كسب ثقة العرباوية، يضم بين صفوفه العناصر ذات الجذور العميقة والمتأصلة بالنادي، وكذلك عناصر الحاضر والمستقبل الواعد من محبى ومشجعى النادى العربى، وهو تجمع يسعى من أي موقع إلى خدمة النادي العربي الكيان والجماهير والأعضاء وكل الفرق الرياضية، ويهدف إلى المحافظة على كيان القلعة الخضراء، ومقدراتها وتاريخها وتسخير كل الإمكانيات لعودة النادي، إلى سالف عهده متسيدا منصات التتويج في جميع الألعاب ومحافظا على تاريخه العريق، وليكون دائما مصدر فخر وسعادة لكل العرباوية.
«التيار الأخضر» من داخل ستاد برج العرب: مصر والكويت يد واحدة
«التيار الأخضر» من داخل ستاد برج العرب: مصر والكويت يد واحدة
«التيار الأخضر» من داخل ستاد برج العرب: مصر والكويت يد واحدة
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