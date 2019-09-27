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أخبار العالم

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يرفضون انتخابات ثالثة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
غالبية الإسرائيليين
غالبية الإسرائيليين يرفضون انتخابات ثالثة
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سمر صالح
كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن غالبية الإسرائيليين لا يؤيدون الذهاب إلى جولة انتخابات ثالثة في حال تعثرت سبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأظهر الاستطلاع أن 60% من الإسرائيليين لا يؤيدون الذهاب إلى انتخابات ثالثة، إذا فشل بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، معًا أو بشكل منفصل في تشكيل الحكومة، بينما أيد ذلك 26%.

أما بالنسبة لمن يفترض أن يكون أول رئيس للوزراء إذا تقرر التناوب، فإن بنيامين نتنياهو يتفوق بفارق بسيط، حيث يفضله 44% أولًا، مقابل 40% يؤيدون بيني جانتس، وقال 16% إنهم لا يعرفون.

وحول تشكيلة الحكومة فإن 29% يفضلون حكومة بالفكرة التي يسعى إليها أفيجدور ليبرمان وأزرق أبيض، وهي: حكومة وحدة تضم الليكود وأزرق أبيض و"إسرائيل" بيتنا، بينما 25% قالوا إنهم يريدون حكومة وحدة واسعة تشمل حزب الليكود وأزرق أبيض وأحزاب أخرى من اليمين واليسار، و23% يفضلون التخلي عن الشراكة مع أزرق أبيض شريطة تشكيل الحكومة، فيما يرغب 9% بحكومة يسار مع أحزاب دينية.
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