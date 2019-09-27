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اقتصاد

ارتفاع أسهم أوروبا بفضل تفاؤل بشأن التجارة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:41 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
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رويترز
ارتفعت أسهم أوروبا اليوم الجمعة، فيما سجلت بورصة لندن أداء متفوقا مقارنة مع سائر البورصات بسبب تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر السياسية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة مع ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير واحدا بالمئة تقريبا بقيادة مكاسب لشركات النفط الكبرى والتعدين، وتستعد الولايات المتحدة والصين لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية رفيعة المستوى في العاشر والحادي عشر من أكتوبر في واشنطن بهدف تسوية نزاع تجاري مستمر منذ 15 شهرا تقريبا.

وقفز قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 بالمئة مدفوعا بصعود أسهم نورسك هيدرو النرويجية للألومنيوم 1.9 بالمئة بعد أن ألغت محكمة برازيلية حظرا نهائيا على الإنتاج لمصنع رئيسي للشركة، لكن أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إنفنيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم انترناشونال تعرضت لضغوط بعد أن أصدرت ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق تحذيرا بشأن الأرباح.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1 بالمئة ليحقق بعض أقل المكاسب بين القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.
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