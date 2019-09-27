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برلمان

نائبة تطالب بدعم دعوة الرئيس لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
مايسة عطوة، وكيل
مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
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حسن رضوان
أكدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الوضع بدولة السودان.

وطالبت النائبة، في بيان لها اليوم، بضرورة اتخاذ إجراءات لرفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للمجهود التي قام بها شعبها لحماية مقدراته والمحافظة على دعم العملية السياسية بالدولة.

وأشارت إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية ، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.
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