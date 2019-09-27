بث مباشر .. مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي اليوم الجمعة 27 - 9 -2019 على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.



موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي:



وتقام مباراة الأهلي والنصر في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، تذاع عبر قناة، السعودية الرياضية.



الأهلي ضد النصر:



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يطمح النصر في مصالحة جماهيره بتحقيق الثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام الحزم بهدف نظيف في الجولة الماضية.



ترتيب الأهلي والنصر في جدول الدوري السعودي:



ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز السادس.



مباريات آخرى في الدوري السعودي:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، الشباب ضد الاتحاد، والوحدة ضد الفتح.



بث مباشر لمباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي:





