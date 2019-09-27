Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر .. مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:27 ص
الأهلي والنصر
الأهلي والنصر
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي اليوم الجمعة 27 - 9 -2019 على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي:

وتقام مباراة الأهلي والنصر في تمام السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، تذاع عبر قناة، السعودية الرياضية.

الأهلي ضد النصر:

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يطمح النصر في مصالحة جماهيره بتحقيق الثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام الحزم بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ترتيب الأهلي والنصر في جدول الدوري السعودي:

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز السادس.

مباريات آخرى في الدوري السعودي:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، الشباب ضد الاتحاد، والوحدة ضد الفتح.

بث مباشر لمباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النصر يصطدم بالشباب.. والتعاون يواجه العدالة بالدوري السعودي

بث مباشر.. مباراة الاتحاد وضمك في الدروي السعودي

بث مباشر.. مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

الهلال في مهمة تعزيز صدارة الدوري السعودي أمام التعاون

بث مباشر.. مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

علامات مبكرة تنذر بإصابة طفلك بالنوع ٢ من مرض السكري.. احذريها

تراجع عالمي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-9-2019

بعد إصابة هنا الزاهد بها .. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات في المرارة

دى حرب بيننا وبينهم.. تعليق الرئيس السيسي على دعوات الجماعات الإرهابية

تركها إثم كبير .. الأزهر يؤكد حرمة التخلف عن صلاة الجمعة

أول فيديو لرجل قتل زوجته أمام طفليه بالسيارة.. فانتقم منه القدر بهذه الطريقة

Advertisements

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

مرتضى منصور: مصلحة النادي هي هدفي الأول ولا يعنيني سواها

صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019 و القنوات الناقلة

بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية

ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية..فيديو

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية

تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور