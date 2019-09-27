مؤسس المخابرات القطرية: السيسي حريص على المنزلة الكبيرة لمصر وشعبها.. فيديو

قال اللواء محمد منصور مؤسس المخابرات القطرية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب أن يكون رئيسا بل إن الشعب هو من طالبه بذلك مؤكدا أن قناة الجزيرة الكاذبة لم تستطع أن تعلم بعد طبيعة الشعب المصري.



وأضاف مؤسس المخابرات القطرية خلال وجوده ضيفا بفضائية إكسترا نيوز أنه من كثرة الكذب والادعاءات ضد حكومات العالم العربي تناسوا أن المواطن المصري يختلف نسبيا لأن الجيش المصري هو الوحيد بالعالم الذي يكون به الضابط وسائق المدرعة حاصلين على شهادات عليا من الماجيستر والدكتوراه وعلى وعي كامل.



وتابع مؤسس المخابرات القطرية أن الجيش هو الحماية بالنسبة لمصر ولن تستطيع أى جهة أن تكسر الجيش المصري.



وأشار مؤسس المخابرات القطرية إلى أن الرئيس السيسي حريص أن تكون مصر في منزلة كبيرة وشعبها متميز.