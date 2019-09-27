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توك شو

السيسي يوجه رسالة قوية للعالم..فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهى عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه إذا طالب المواطنون بإرسال رسالة للعالم سينزل الملايين مثل ما حدث فى عام 2013، يوم التفويض.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يثار الآن صورة من الكذب والافتراء، من قبل الجماعات المعادية لمصر، مؤكدا «هناك إعلام بيشتغل عليه وينقلوا صورة مش حقيقية تجاه ما يحدث في مصر حاليا».

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات له أذاعتها فضائية إكسترا نيوز بعد عودته إلى أرض الوطن أنه تحدث عدة مرات من قبل، قائلا: قوى الشر مش هيسبونا ننجح وان هناك حرب بيننا وبينهم .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإعلام المصري عليه دور كبير للتصدي لتلك الشائعات والعمل على تثقيف الشعب وكشف الحقائق له.

وتابع: مصر مكانتها كبيرة أوي بشعبها ويوم ما حطلب من المصريين النزول سيكون مثل يوم 3-7-2013 هينزلوا بالملايين لتوجيه رسالة للعالم كله.
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