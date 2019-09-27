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أخبار البلد

استجابة لمناشدة الآلاف من سكان الرحاب ومدينتي.. توفير أتوبيسات للمشاركة في إحتفالية حب مصر

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:17 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلن جهازى مدينتى والرحاب عن توفير أتوبيسات لنقل السكان للمشاركة في احتفالية حب مصر.

جاء ذلك عبر ما تم نشره على صفحتي جهازى مدينتى والرحاب على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونصه كالتالى:

إيمانًا بواجبنا الوطني، وحفاظًا على استقرار وطننا الحبيب مصر واستجابة للعديد من السادة أحبائنا وشركائنا السكان (مدينتى والرحاب)، فقد تقرر توفير أتوبيسات للانتقال من ( الرحاب / مدينتي ) إلى ( مدينة نصر - طريق المنصة ) للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم للسيد رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على مصرنا الغالية بالشائعات .

وحددت الصفحات أكثر من موضع للتجمع للانتقال الى مدينة نصر - طريق المنصة.
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