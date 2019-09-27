Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر .. مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:22 ص
الشباب والاتحاد
الشباب والاتحاد
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب، اليوم، الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الشباب والاتحاد ، في تمام الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية.

الشباب ضد الاتحاد:

ويسعى فريق الشباب لخطف فوز مهم على أرضه ووسط جماهيره، للدخول في المربع الذهبي بجدول ترييب الدروي السعودي، بينما يطمح الاتحاد في مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار، بعد السقوط أمام الهلال 3- 1 في الجولة الماضية.

ترتيب الشباب والاتحاد في جدول الدوري السعودي:


ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ 14 بـ 3 نقاط.

مباريات آخرى في الدوري السعودي:


ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، الأهلي مع النصر، والوحدة مع الفتح.

بث مباشر لمباراة الشباب والاتحاد في الدروي السعودي:


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة توتنهام ونيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مباراة الاتحاد وضمك في الدروي السعودي

بث مباشر.. مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

بث مباشر .. مباراة أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بث مباشر .. مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

الرئيس السيسي: محدش يخاف من حاجة والشعب المصري واع.. فيديو

تعليق ناري من محمد رمضان بشأن مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس شركة أكواباور فرص إقامة محطات تحلية مياه عملاقة في مصر

عمرو سعد يكشف عن مهنته الأساسية .. ويؤكد: الفن غذاء الروح.. فيديو

Advertisements

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

طب مكة الأول .. محمد صلاح يعلن قبوله تحدي "هنا جودة" برسالة ضاحكة

مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في فايلر و يوجه رسالة لـ الزمالك بشأن ميتشو

نجم الزمالك يكشف حقيقة مطالبته بـ 5 ملايين جنيه لتجديد عقده مع الفريق

اخبار الرياضة .. رسالة تحذيرية من الأهلي لـ جماهيره .. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك .. محمد صلاح يقبل تحدي هنا جودة

مرتضى منصور: مصلحة النادي هي هدفي الأول ولا يعنيني سواها

صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 -9 - 2019 و القنوات الناقلة

بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية

ملخص وأهداف مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية..فيديو

التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية

تركي آل الشيخ يرشح مدربا لقيادة فريق برشلونة.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور

بالحشوات المختلفة.. طريقة عمل الكريب الحادق

ببلوزة لافتة.. رانيا منصور بإطلالة عصرية فى أحدث ظهور لها..صور