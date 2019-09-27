بث مباشر .. مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

يحل فريق اتحاد جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الشباب، اليوم، الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي.



موعد مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي والقناة الناقلة:



وتقام مباراة الشباب والاتحاد ، في تمام الخامسة والنصف إلا خمس دقائق، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية.



الشباب ضد الاتحاد:



ويسعى فريق الشباب لخطف فوز مهم على أرضه ووسط جماهيره، للدخول في المربع الذهبي بجدول ترييب الدروي السعودي، بينما يطمح الاتحاد في مصالحة جماهيره بتحقيق الانتصار، بعد السقوط أمام الهلال 3- 1 في الجولة الماضية.



ترتيب الشباب والاتحاد في جدول الدوري السعودي:





ويحتل الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ 14 بـ 3 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري السعودي:





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري السعودي، الأهلي مع النصر، والوحدة مع الفتح.



بث مباشر لمباراة الشباب والاتحاد في الدروي السعودي:





