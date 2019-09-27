مياه البحر الأحمر تُنفذ حملةً لتطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إن الشركة تنفذ حملةً لتطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب بالمدارس والمعاهد الأزهرية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على الصحة العامة، والارتقاء بجودة مياه الشرب التي يتم تقديمها بالمدارس.



وأشار المهندس يحيى صديق إلى أن الشركة قامت بالتنسيق مع مسئولي مديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر، لحصر جميع المدارس والمعاهد الأزهرية علي مستوى مدن المحافظة، لسهولة تنفيذ الحملة بها، مؤكدًا أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة، حيث يتم إجراء كافة التحاليل الكيميائية والبيولوجية وغيرها للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.



وأضاف أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسئولياتها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب.

