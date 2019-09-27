فضيحة جديدة بـ إسرائيل.. مسؤول كبير بـ جيش الاحتلال يغتصب ضابطة

ذكرت القناة العبرية 12"د أنه تم إدانة مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، باغتصاب ضابطة تعمل تحت إمرته.





وأوضحت القناة العبرية، أنه "ووفقًا للائحة الاتهام فقد ارتكب المدعى عليه أفعاله مستغلًا عشرات الفرص ليلًا ونهارًا، في القاعدة العسكرية التي خدم فيها، وفي سيارته العسكرية ضد إرادتها".





وكشفت تقارير إسرائيلية، عن عمل جنود وضباط ومجندات من جيش الاحتلال في الدعارة، حيث إن الجيش الإسرائيلي من أكثر البيئات في "إسرائيل" التي تقع فيها حوادث تحرش وعلاقات جنسية.





وفي السنوات الأخيرة، هزت أكثر من قضية الرأي العام الإسرائيلي بسبب فضائح جنسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها في تموز الماضي، حيث تم توقيف ضابط برتبة "جنرال" من الخدمة العسكرية لمدة 14 يومًا، بعد استجوابه لوجود علاقة جنسية بينه وبين مجندة برتبة ضابط في جيش الاحتلال.



