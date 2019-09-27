إنشاء 514 بيتا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة برأس غارب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 514 بيتا، ملحق بكل منها حوش بمساحة إجمالية 150م2 ، وعدد 32 وحدة سكنية بمساحة 90م2 كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي عشش الجبل وعشش البلد، بمدينة رأس غارب.





ويتم حاليًا الانتهاء من تنسيق الموقع العام، تمهيدا لبدء التسكين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.





وأوضحت الوزارة في بيان أن الشهور المقبلة ستشهد الانتهاء من عدد كبير من الوحدات التى يتم تنفيذها لتسكين أهالينا فى المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهؤلاء السكان.





تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا تسكين الأهالى فى عدد من المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، ومنها مشروعات: الأسمرات، وروضة السيدة زينب، والمحروسة 1و2، وغيرها.